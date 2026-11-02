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02.11.2026 16:29:00
Broadcom Aktie News: Broadcom zeigt sich am Montagnachmittag freundlich
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Broadcom. Die Broadcom-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 330,15 USD.
Um 16:28 Uhr wies die Broadcom-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 330,15 USD nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'660 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Broadcom-Aktie bei 330,25 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 328,50 USD. Der Tagesumsatz der Broadcom-Aktie belief sich zuletzt auf 743'068 Aktien.
Am 04.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 495,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Broadcom-Aktie liegt somit 33,30 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 31.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 289,98 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Broadcom-Aktie 12,17 Prozent sinken.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,36 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,61 USD. Am 02.09.2026 legte Broadcom die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2026 endete, vor. Das EPS lag bei 2,68 USD. Im letzten Jahr hatte Broadcom einen Gewinn von 0,85 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 29.59 Mrd. USD gegenüber 15.95 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Broadcom am 10.12.2026 vorlegen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 11,68 USD je Broadcom-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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