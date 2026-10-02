Broadcom Aktie 41112361 / US11135F1012
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02.10.2026 20:27:13
Broadcom Aktie News: Broadcom reagiert am Freitagabend positiv
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Broadcom. Zuletzt ging es für das Broadcom-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 3,0 Prozent auf 354,10 USD.
Das Papier von Broadcom legte um 20:26 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 3,0 Prozent auf 354,10 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'715 Punkten steht. Die Broadcom-Aktie zog in der Spitze bis auf 357,35 USD an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 350,34 USD. Von der Broadcom-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'922'704 Stück gehandelt.
Am 04.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 495,00 USD an. Der aktuelle Kurs der Broadcom-Aktie ist somit 39,79 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 31.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 289,98 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 18,11 Prozent könnte die Broadcom-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2025 erhielten Broadcom-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,36 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,62 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Broadcom am 02.09.2026. Broadcom hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,68 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,85 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Broadcom im vergangenen Quartal 29.59 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 85,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Broadcom 15.95 Mrd. USD umsetzen können.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 10.12.2026 terminiert.
Von Analysten wird erwartet, dass Broadcom im Jahr 2026 11,68 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Broadcom am 02.10.2026
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