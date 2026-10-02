Broadcom Aktie News: Broadcom steigt am Nachmittag

Um 16:28 Uhr wies die Broadcom-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 3,2 Prozent auf 354,70 USD nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'751 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Broadcom-Aktie bei 354,96 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 350,34 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'193'766 Broadcom-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (495,00 USD) erklomm das Papier am 04.06.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Broadcom-Aktie somit 28,34 Prozent niedriger. Am 31.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 289,98 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,25 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Broadcom-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Broadcom-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,62 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Broadcom 2,36 USD aus. Broadcom liess sich am 02.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,68 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,85 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Broadcom 29.59 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 85,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15.95 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 10.12.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Broadcom-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 11,68 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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