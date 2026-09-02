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02.09.2026 20:27:13
Broadcom Aktie News: Broadcom am Mittwochabend mit Kursverlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Broadcom. Zuletzt fiel die Broadcom-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 368,19 USD ab.
Die Broadcom-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 368,19 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'670 Punkten notiert. Die Broadcom-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 364,75 USD ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 368,33 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'251'834 Broadcom-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.06.2026 bei 495,00 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 34,44 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 287,17 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Zuletzt erhielten Broadcom-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,36 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,62 USD aus. Am 03.06.2026 äusserte sich Broadcom zu den Kennzahlen des am 30.04.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,91 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 22.19 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15.00 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 10.12.2026 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Broadcom rechnen Experten am 09.09.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Broadcom-Aktie in Höhe von 11,60 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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