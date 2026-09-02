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02.09.2026 16:29:00
Broadcom Aktie News: Broadcom am Nachmittag mit Kursverlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Broadcom. Die Broadcom-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 367,73 USD.
Das Papier von Broadcom gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 367,73 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'671 Punkten steht. Die Broadcom-Aktie gab in der Spitze bis auf 364,75 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 368,33 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 867'005 Broadcom-Aktien den Besitzer.
Am 04.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 495,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 34,61 Prozent über dem aktuellen Kurs der Broadcom-Aktie. Am 03.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 287,17 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,91 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem Broadcom seine Aktionäre 2025 mit 2,36 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,62 USD je Aktie ausschütten. Am 03.06.2026 hat Broadcom in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,91 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 47,87 Prozent auf 22.19 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15.00 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Broadcom am 10.12.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 09.09.2027.
Experten taxieren den Broadcom-Gewinn für das Jahr 2026 auf 11,60 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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