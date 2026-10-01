Broadcom Aktie News: Broadcom am Abend tiefer

Die Broadcom-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 346,90 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'668 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Broadcom-Aktie bis auf 346,09 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 351,69 USD. Von der Broadcom-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'017'589 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 04.06.2026 auf bis zu 495,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Broadcom-Aktie ist somit 42,69 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 289,98 USD. Dieser Wert wurde am 31.03.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Broadcom-Aktie derzeit noch 16,41 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Broadcom seine Aktionäre 2025 mit 2,36 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,62 USD je Aktie ausschütten. Am 02.09.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,68 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 29.59 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 85,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.95 Mrd. USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.12.2026 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 11,67 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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