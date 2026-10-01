Broadcom Aktie 41112361 / US11135F1012
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
01.10.2026 16:29:00
Broadcom Aktie News: Broadcom verbilligt sich am Donnerstagnachmittag
Die Aktie von Broadcom gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Broadcom-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 348,16 USD abwärts.
Die Broadcom-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 348,16 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'636 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Broadcom-Aktie bisher bei 347,72 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 351,69 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 867'810 Broadcom-Aktien.
Am 04.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 495,00 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 42,18 Prozent. Bei 289,98 USD erreichte der Anteilsschein am 31.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 16,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem im Jahr 2025 2,36 USD an Broadcom-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,62 USD aus. Broadcom liess sich am 02.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,68 USD gegenüber 0,85 USD im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 29.59 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 85,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Broadcom einen Umsatz von 15.95 Mrd. USD eingefahren.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 10.12.2026 erwartet.
Den erwarteten Gewinn je Broadcom-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 11,67 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Broadcom-Aktie
Analysten sehen bei Broadcom-Aktie Potenzial
ARK verkauft AMD und kauft NVIDIA: Dieser Milliardenkonzern rückt in den Fokus
Neuer Chip-Boom? BofA sieht Rally bei KI-Aktien wie NVIDIA, AMD und Co.
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Broadcom
|
01.10.26
|Broadcom Aktie News: Broadcom am Abend tiefer (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Broadcom Aktie News: Broadcom verbilligt sich am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Analysten sehen bei Broadcom-Aktie Potenzial (finanzen.net)
|
24.09.26
|S&P 500-Papier Broadcom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Broadcom-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 notiert zum Start im Minus (finanzen.ch)
|
17.09.26
|S&P 500-Titel Broadcom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Broadcom-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
|
10.09.26
|S&P 500-Titel Broadcom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Broadcom von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)