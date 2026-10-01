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01.10.2026 16:29:00

Broadcom Aktie News: Broadcom verbilligt sich am Donnerstagnachmittag

Broadcom Aktie News: Broadcom verbilligt sich am Donnerstagnachmittag

Die Aktie von Broadcom gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Broadcom-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 348,16 USD abwärts.

Broadcom
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Die Broadcom-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 348,16 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'636 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Broadcom-Aktie bisher bei 347,72 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 351,69 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 867'810 Broadcom-Aktien.

Am 04.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 495,00 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 42,18 Prozent. Bei 289,98 USD erreichte der Anteilsschein am 31.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 16,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2025 2,36 USD an Broadcom-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,62 USD aus. Broadcom liess sich am 02.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,68 USD gegenüber 0,85 USD im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 29.59 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 85,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Broadcom einen Umsatz von 15.95 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 10.12.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Broadcom-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 11,67 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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