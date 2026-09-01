Broadcom Aktie News: Broadcom am Abend billiger

Die Broadcom-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr um 0,4 Prozent auf 368,91 USD nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'631 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Broadcom-Aktie bis auf 362,00 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 364,34 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'982'781 Broadcom-Aktien.

Am 04.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 495,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,18 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 287,17 USD am 03.09.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,16 Prozent.

Broadcom-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,36 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,62 USD aus. Am 03.06.2026 lud Broadcom zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,91 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,03 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 47,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22.19 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15.00 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 02.09.2026 dürfte Broadcom Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 09.09.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Broadcom ein EPS in Höhe von 11,60 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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