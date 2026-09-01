Broadcom Aktie News: Broadcom gibt am Dienstagnachmittag ab

Die Broadcom-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,5 Prozent auf 364,80 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'655 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Broadcom-Aktie bei 362,00 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 364,34 USD. Bisher wurden via NASDAQ 909'100 Broadcom-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 495,00 USD. Derzeit notiert die Broadcom-Aktie damit 26,30 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 287,17 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.09.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,28 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 2,36 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,62 USD je Broadcom-Aktie. Broadcom veröffentlichte am 03.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,91 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,03 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 22.19 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15.00 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 02.09.2026 dürfte Broadcom Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 09.09.2027.

In der Broadcom-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 11,60 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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