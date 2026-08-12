Broadcasting System of Niigata stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Broadcasting System of Niigata lud am 10.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Broadcasting System of Niigata hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 28.56 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 30.42 JPY je Aktie gewesen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0.54 Prozent auf 5.29 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.32 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch