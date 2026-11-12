Broadcasting System of Niigata präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Broadcasting System of Niigata veröffentlichte am 11.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 20.39 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Broadcasting System of Niigata 32.01 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 5.80 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.73 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch