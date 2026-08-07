BroadBand Tower präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

BroadBand Tower veröffentlichte am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 5.30 JPY, nach 2.40 JPY im Vorjahresvergleich.

Mit einem Umsatz von 3.11 Milliarden JPY, gegenüber 3.33 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6.83 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch