BroadBand Security,Inc Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

BroadBand Security,Inc Registered hat am 12.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 6.87 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BroadBand Security,Inc Registered 1.16 JPY je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BroadBand Security,Inc Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6.45 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.59 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 1.49 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch