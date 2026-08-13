BroadBand Security,Inc Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

BroadBand Security,Inc Registered hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 16.02 JPY gegenüber -8.480 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.67 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 19.86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.39 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 84.44 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte BroadBand Security,Inc Registered ein EPS von 32.42 JPY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat BroadBand Security,Inc Registered 6.78 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11.07 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 6.10 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 127.10 JPY je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 8.00 Milliarden JPY beziffert.

Redaktion finanzen.ch