Broad-Minded: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Broad-Minded hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 24.01 JPY gegenüber 8.21 JPY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 1.27 Milliarden JPY gegenüber 1.24 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch