BROAD ENTERPRISE veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

BROAD ENTERPRISE lud am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 52.61 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 26.19 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 87.32 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.15 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 1.68 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch