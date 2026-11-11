BROAD ENTERPRISE präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

BROAD ENTERPRISE veröffentlichte am 10.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

BROAD ENTERPRISE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 16.76 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 4.65 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 88.82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3.18 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.68 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch