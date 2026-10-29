Brixmor Property Group: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Brixmor Property Group hat am 26.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.28 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.310 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 359.6 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 340.8 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch