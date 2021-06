Von Matteo Castia

LONDON (Dow Jones)--Der Tabakkonzern British American Tobacco wird zuversichtlicher für das Gesamtjahr. Das Unternehmen, zu dem Marken wie Lucky Strike, Dunhill und Camel gehören, hat seinen Umsatzausblick für 2021 erhöht.

British American Tobacco geht nun davon aus, den Umsatz 2021 bei konstanten Wechselkursen um über 5 Prozent zu steigern. Die bisherige Prognose hatte auf ein Wachstum zwischen 3 und 5 Prozent gelautet.

Probleme macht dem Konzern wegen der Corona-Pandemie unterdessen immer noch das Geschäft mit dem Handel im Duty-Free- und Reisebereich. In dem Bereich, genannt Travel Retail, dürfte sich vor 2022 keine Erholung einstellen.

Im laufenden Jahr rechnet der Konzern mit einem beschleunigten Wachstum vor allem in dem Geschäft, das BAT als "New Category" tituliert, und das das Geschäft mit E-Zigaretten umfasst. Es soll 2025 profitabel werden und in dem Jahr einen Umsatz von 5 Milliarden Pfund erreichen.

