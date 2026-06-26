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26.06.2026 08:19:31

British American Tobacco Enters Into Agreement With UBS For Share Buyback

UBS
40.77 CHF 1.49%
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(RTTNews) - British American Tobacco (BTI, BATS.L, BMT.DE, BTI.JO) has entered into an irrevocable, non-discretionary agreement with UBS AG London Branch to purchase ordinary shares of British American Tobacco, under the share buyback programme announced on 18 March 2024, during the closed period commencing on 30 June 2026 and ending at the close of business on 29 July 2026. The shares repurchased will be cancelled.

UBS AG London Branch will make its trading decisions in relation to the company's Shares independently of, and uninfluenced by, British American Tobacco.

At last close, British American Tobacco shares were trading at 4,663.22 pence, down 32%.

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.458 19.03.2027 156034443
Long 12.3102 17.12.2027 141970164
Long 72.9821 18.09.2026 151634905
Typ Hebel Verfall Valor
Short 510.875 18.09.2026 150613103
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.1702 11.86 156564132
Long 12.3848 5.97 157230114
Long 22.7056 2.12 157975631
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.2877 12.65 157436898
Short 9.9683 7.03 156565079
Short 17.0292 2.93 151635303
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -17.71 57946586
Long 10 -11.12 147182344
Long 12 -42.92 144200988
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Kommende Woche präsentiert der weltgrösste Sportartikelkonzern Quartals- und Jahreszahlen. Zwar sprechen die Erfolge der von Nike an der Fussball-WM ausgestatteten Mannschaften dafür, dass der Branchenriese optimistische Töne anschlägt. Der Dow Jones Titel droht dennoch nach unten auszubrechen.

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