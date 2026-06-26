UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
26.06.2026 08:19:31
British American Tobacco Enters Into Agreement With UBS For Share Buyback
(RTTNews) - British American Tobacco (BTI, BATS.L, BMT.DE, BTI.JO) has entered into an irrevocable, non-discretionary agreement with UBS AG London Branch to purchase ordinary shares of British American Tobacco, under the share buyback programme announced on 18 March 2024, during the closed period commencing on 30 June 2026 and ending at the close of business on 29 July 2026. The shares repurchased will be cancelled.
UBS AG London Branch will make its trading decisions in relation to the company's Shares independently of, and uninfluenced by, British American Tobacco.
At last close, British American Tobacco shares were trading at 4,663.22 pence, down 32%.
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Nike: In der Abseitsfalle
Kommende Woche präsentiert der weltgrösste Sportartikelkonzern Quartals- und Jahreszahlen. Zwar sprechen die Erfolge der von Nike an der Fussball-WM ausgestatteten Mannschaften dafür, dass der Branchenriese optimistische Töne anschlägt. Der Dow Jones Titel droht dennoch nach unten auszubrechen.Weiterlesen!
Nachrichten zu UBS
|
25.06.26
|SIX-Handel: SPI letztendlich fester (finanzen.ch)
|
25.06.26
|Freundlicher Handel: SLI notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
25.06.26
|SMI aktuell: Börsianer lassen SMI schlussendlich steigen (finanzen.ch)
|
25.06.26
|UBS Aktie News: UBS gewinnt am Nachmittag an Fahrt (finanzen.ch)
|
25.06.26
|Handel in Zürich: SMI nachmittags mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
25.06.26
|Pluszeichen in Zürich: SLI zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
25.06.26
|Optimismus in Zürich: So entwickelt sich der SPI nachmittags (finanzen.ch)
|
25.06.26
|UBS Aktie News: UBS am Donnerstagmittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)