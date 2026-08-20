International Consolidated Airlines Aktie 11958148 / ES0177542018
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20.08.2026 14:41:36
British Airways und Air Canada scheitern vor EU-Gericht mit Kostenforderungen
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
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Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
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Der heimische Aktienmarkt tendiert zu Verlusten. Auch der deutsche Leitindex fällt zurück. Die US-Börsen zeigen sich mit Verlusten. An den Börsen in Fernost waren am Donnerstag grüne Vorzeichen zu sehen.