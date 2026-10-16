International Consolidated Airlines Aktie 11958148 / ES0177542018
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16.10.2026 04:09:00
British Airways serviert sri-lankische Küche auf neuer Colombo-Strecke
International Consolidated AirlinesBritish Airways serviert Fluggästen der Club World auf ihrer neuen Strecke von London-Gatwick nach Colombo in Sri Lanka zeitlich begrenzt Gerichte des Londoner Restaurants Hoppers, das sich auf sri-lankische und südindische Küche spezialisiert hat. Wie die Airline mitteilte, nimmt sie die Verbindung nach Sri Lanka am 23. Oktober auf und bedient sie ausschliesslich im Winterflugplan dreimal pro Woche.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
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Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
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