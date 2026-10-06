International Consolidated Airlines Aktie 11958148 / ES0177542018
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06.10.2026 08:33:53
British Airways rüstet Airbus A380 mit neuen Sitzen in allen Klassen aus
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.
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05.10.26
|Börse London: Schlussendlich Pluszeichen im FTSE 100 (finanzen.ch)
|
05.10.26
|Freundlicher Handel: FTSE 100 bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.ch)
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05.10.26
|FTSE 100-Wert International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine International Consolidated Airlines-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
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05.10.26
|Börse London in Grün: FTSE 100 beginnt Handel im Plus (finanzen.ch)
|
30.09.26
|So stuften die Analysten die International Consolidated Airlines-Aktie im vergangenen Monat ein (finanzen.net)
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28.09.26
|FTSE 100-Titel International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in International Consolidated Airlines von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
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25.09.26
|Zuversicht in London: Das macht der FTSE 100 mittags (finanzen.ch)
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22.09.26
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 fällt (finanzen.ch)
Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.
|08:28
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|28.09.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|24.09.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|21.08.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|08:28
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|28.09.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|24.09.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|21.08.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
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|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|28.09.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|24.09.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|21.08.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|27.03.26
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|27.02.26
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|10.12.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|19.11.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|07.11.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|02.03.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|14.01.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|24.11.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|12.09.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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