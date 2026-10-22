International Consolidated Airlines Aktie 11958148 / ES0177542018
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22.10.2026 06:32:00
British Airways legt reine Avios-Flüge nach Mallorca und Kreta auf
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.
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22.10.26
|Starker Wochentag in London: FTSE 100-Börsianer greifen am Donnerstagnachmittag zu (finanzen.ch)
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19.10.26
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12.10.26
|FTSE 100-Wert International Consolidated Airlines-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in International Consolidated Airlines von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
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12.10.26
|Freundlicher Handel: FTSE 100 notiert zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
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09.10.26
|LSE-Handel: Zum Handelsende Pluszeichen im FTSE 100 (finanzen.ch)
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08.10.26
|Donnerstagshandel in London: FTSE 100 sackt zum Ende des Donnerstagshandels ab (finanzen.ch)
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08.10.26
|Zuversicht in London: So entwickelt sich der FTSE 100 nachmittags (finanzen.ch)
Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.
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|International Consolidated Airlines Outperform
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|24.09.26
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|14.10.26
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|28.09.26
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|RBC Capital Markets
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|UBS AG
|27.02.26
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
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|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|19.11.25
|International Consolidated Airlines Sell
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|07.11.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|02.03.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|14.01.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|24.11.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
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|12.09.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
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