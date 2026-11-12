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12.11.2026 04:01:00
British Airways erweitert Europanetz im Sommer 2027 um drei Ziele
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.
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09.11.26
|FTSE 100-Titel International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in International Consolidated Airlines von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
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09.11.26
|Börse London in Grün: FTSE 100 notiert zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
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09.11.26
|BA parent says onerous green charges will ‘kill’ Europe’s aviation industry (Financial Times)
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06.11.26
|Minuszeichen in London: FTSE 100 präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
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06.11.26
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.ch)
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06.11.26
|British Airways owner warns of higher fares next year as fuel costs rise (Financial Times)
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06.11.26
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 schwächelt zum Start (finanzen.ch)
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02.11.26
|Montagshandel in London: So steht der FTSE 100 am Montagnachmittag (finanzen.ch)
Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.
|09:52
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|International Consolidated Airlines Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.11.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|09:52
|International Consolidated Airlines Buy
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|09.11.26
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|09.11.26
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|Deutsche Bank AG
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|09.11.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|27.03.26
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|27.02.26
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|10.12.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|19.11.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|07.11.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|02.03.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|14.01.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|24.11.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|12.09.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
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Börse aktuell - Live TickerSMI mit neuem Rekordhoch -- DAX nach Rekord höher - erstmals 27'000-Punkte-Marke geknackt -- Wall Street grün -- Asiens Börsen schliessen in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex erklimmen am Donnerstag neue Rekordhochs. An den US-Börsen zeigt sich ein schwächerer Handel. Die Börsen in Asien verbuchten Verluste.