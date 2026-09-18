International Consolidated Airlines Aktie 11958148 / ES0177542018
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18.09.2026 07:30:00
British Airways baut Lateinamerika-Angebot ab 2027 kräftig aus
International Consolidated AirlinesBritish Airways erhöht ihre Sitzplatzkapazität für Lateinamerika ab Sommer 2027 um 25 Prozent und startet eine tägliche Nonstop-Verbindung von London Heathrow nach Buenos Aires. Zudem wird die Fluggesellschaft ihr Angebot nach Santiago de Chile, Rio de Janeiro und San José in Costa Rica ausbauen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
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Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
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