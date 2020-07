Britischer Tabakkonzern BAT legt leicht zu und bestätigt angepasste Prognose

LONDON (awp international) - Der britische Tabakkonzern British American Tobacco (BAT) hat sich trotz der Corona-Krise im ersten Halbjahr robust gezeigt und sein Geschäft leicht ausgebaut. Der Umsatz legte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 0,8 Prozent auf 12,3 Milliarden Pfund (rund 13,6 Milliarden Euro) zu, wie der Hersteller von bekannten Marken wie Lucky Strike, Pall Mall und Dunhill am Freitag in London mitteilte. Das Unternehmen schlage sich in Anbetracht der schwierigen Umstände gut, befand Konzernchef Jack Bowles.

Weil BAT im Vorjahr in Kanada eine hohe Strafzahlung leisten musste, die auf den Gewinn gedrückt hatte, stieg das operative Ergebnis im abgelaufenen Quartal um 16,4 Prozent auf 5,1 Milliarden Pfund. Unter dem Strich stand sogar ein um fast ein Viertel höherer, auf die Anteilseigner entfallender Überschuss von 3,46 Milliarden Pfund.

An seiner wegen der Pandemie kürzlich angepassten Prognose hält BAT fest. Demnach erwartet der Tabakkonzern im laufenden Geschäftsjahr 2020 ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum zwischen 1 und 3 Prozent. Der Konzern verwies allerdings darauf, dass dieser Ausblick auf der Annahme beruhe, dass die weltweite Erholung von Covid-19 sich im zweiten Halbjahr fortsetze. Zudem bestätigte das Unternehmen seine Mittelfristziele./eas/mis