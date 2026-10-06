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06.10.2026 11:33:59

Britischer Partners-Group-Fonds steht vor Auflösung

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Der Hauptsitz von <a href=Partners Group im zugerischen Baar. (Bild: finews) " width="646" height="388" loading="lazy">

Der an der London Stock Exchange kotierte Private-Equity-Fonds Partners Group Private Equity Limited (PGPE) steht vor einer geordneten Auflösung.

Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch

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Long 7.4537 17.09.2027 161157592
Long 12.224 18.06.2027 160577236
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Short 61.14 16.10.2026 158828311
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Long 7.2786 10.92 157975414
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