HUGO BOSS Aktie 18789679 / DE000A1PHFF7
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03.09.2026 10:26:20
Britischer Grossaktionär Frasers will Hugo-Boss-Anteile auf über 50 Prozent aufstocken
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
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01.09.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX zeigt sich schwächer (finanzen.ch)
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31.08.26
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