Britischer Energienetzbetreiber National Grid mit mehr Gewinn

LONDON (awp international) - Der britische Strom- und Gasnetzbetreiber National Grid hat im vergangenen Jahr den Gewinn überraschend deutlich gesteigert. Der bereinigte operative Gewinn legte im Geschäftsjahr 2022/23 (Ende März) um 15 Prozent auf 4,58 Milliarden britische Pfund (5,3 Mrd Euro) zu, wie der Konzern am Donnerstag in London mitteilte. Analysten hatten mit weniger gerechnet. Unter dem Strich kletterte der Nettogewinn um acht Prozent auf 2,55 Milliarden Pfund. Der Konzern profitierte dabei auch von robusten Geschäften in der Stromübertragung.

Im laufenden Geschäftsjahr erwartet Konzernchef John Pettigrew allerdings ein bereinigtes Ergebnis je Aktie (EPS), das leicht unter dem Niveau von 2022/23 liegen wird. Grund seien jüngste Änderungen bei Kapitalfreibeträgen. Die mittelfristigen Aussichten blieben insgesamt aber unverändert./jha/mis