Britische Aufsicht genehmigt Astrazeneca die Alexion-Übernahme

Von Adria Calatayud

LONDON (Dow Jones)--Nach der Freigabe in Brüssel bekommt Astrazeneca nun auch grünes Licht von der britischen Wettbewerbsaufsicht für die angekündigte Übernahme des US-Pharmaunternehmens Alexion Pharmaceuticals. Die Competition and Markets Authority (CMA) erklärte, sie habe auf Grundlage der ihr vorliegenden Informationen beschlossen, die im Dezember 2020 vereinbarte Transaktion nicht einer eingehenden Prüfung zu unterziehen.

Astrazeneca will Alexion mit Sitz in Boston für 39 Milliarden Dollar in bar und in Aktien übernehmen und so sein Angebot für die Behandlung von seltenen Krankheiten erweitern.

July 14, 2021 02:25 ET (06:25 GMT)