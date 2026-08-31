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31.08.2026 06:37:00
Brite Semiconductor (Shanghai) A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Brite Semiconductor (Shanghai) A hat am 28.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.27 CNY gegenüber -0.290 CNY im Vorjahresquartal verkündet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Brite Semiconductor (Shanghai) A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 44.88 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 207.2 Millionen CNY im Vergleich zu 143.0 Millionen CNY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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