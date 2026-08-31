Brite Semiconductor (Shanghai) A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Brite Semiconductor (Shanghai) A hat am 28.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.27 CNY gegenüber -0.290 CNY im Vorjahresquartal verkündet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Brite Semiconductor (Shanghai) A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 44.88 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 207.2 Millionen CNY im Vergleich zu 143.0 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch