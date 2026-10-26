Brinova Fastigheter (B): Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Brinova Fastigheter (B) lud am 23.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 0.52 SEK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Brinova Fastigheter (B) noch ein Gewinn pro Aktie von 0.330 SEK in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Brinova Fastigheter (B) im vergangenen Quartal 274.0 Millionen SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3.87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Brinova Fastigheter (B) 263.8 Millionen SEK umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch