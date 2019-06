Brinkhaus: Koalition will bei Treffen gemeinsame Projekte voranbringen

BERLIN (Dow Jones)--Die grosse Koalition will bei einem Treffen ihrer Fraktionsvorstände in Berlin laut Unions-Fraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) gemeinsame Projekte vorantreiben und nicht versuchen, Streitpunkte wie die Grundrente beizulegen. "Für uns ist es wichtig hier in Berlin, jetzt die Sachen voranzubringen, die tatsächlich auf dem Tisch liegen, die vereinbart worden sind", sagte Brinkhaus im ARD-"Morgenmagazin" und nannte den Mobilfunkausbau, das Thema Wirtschaft und das Thema Pflege.

Ausdrücklich verteidigte Brinkhaus, dass das Streitthema Grundrente bei den Beratungen keine zentrale Rolle spielen soll. "Es geht jetzt nicht darum, irgendwelche Probleme auszuräumen, sondern es geht tatsächlich darum, gemeinsame Projekte zu identifizieren und diese gemeinsamen Projekte voranzubringen." Auch müssten mehr bisherige Beschlüsse der grossen Koalition ins Zentrum gerückt werden. "Vielleicht sollten wir ein bisschen mehr über das reden, was wir auch schon Gutes zusammen gemacht haben und weniger über das, was noch fehlt", sagte Brinkhaus.

Nach dem Ende der Versteigerung der 5G-Mobilfunklizenzen am Mittwoch müsse nun überlegt werden, wie die "weissen Flecken" und die "grauen Flecken" beseitigt würden, wo niemand Mobilfunk habe oder nur ein Anbieter zur Verfügung stehe. Die Versteigerung der Lizenzen hatte 6,5 Milliarden Euro erbracht, und Finanzminister Olaf Scholz (SPD) hatte daraufhin bekräftigt, diese Mittel sollten wie vereinbart für die Verbesserung der digitalen Infrastruktur eingesetzt werden.

Brinkhaus betonte zudem, dass sich die Wirtschaft auch etwas abschwäche. "Darüber müssen wir uns unterhalten." Das Thema Pflege sei ausserdem ein Dauerbrenner. "Insofern beschäftigen wir uns mit den wirklich wichtigen Fragen", meinte Brinkhaus.

June 13, 2019 03:08 ET (07:08 GMT)