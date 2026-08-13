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13.08.2026 06:37:00
Brinker International: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Brinker International hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.
Das EPS belief sich auf 2.99 USD gegenüber 2.30 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.54 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5.06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Brinker International einen Umsatz von 1.46 Milliarden USD eingefahren.
Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 3.10 USD sowie einen Umsatz von 1.53 Milliarden USD belaufen.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 10.87 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Brinker International 8.32 USD je Aktie verdient.
Gegenüber dem Vorjahr hat Brinker International im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 7.86 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5.81 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 5.38 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 10.78 USD je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 5.80 Milliarden USD beziffert.
Redaktion finanzen.ch
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