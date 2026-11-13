Brilliant Future Registered präsentierte Quartalsergebnisse

Brilliant Future Registered hat am 11.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.15 SEK gegenüber 0.040 SEK im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 19.9 Millionen SEK – eine Minderung von 1.53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 20.2 Millionen SEK eingefahren.

Redaktion finanzen.ch