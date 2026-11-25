Brilliant Acquisition hat am 23.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4.14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -251.780 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch