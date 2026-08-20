Brilliant Acquisition hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Brilliant Acquisition hat am 18.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 180.72 USD. Im Vorjahresquartal waren 67.09 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch