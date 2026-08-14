Brill Shoe Industries stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Brill Shoe Industries veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0.29 ILS gegenüber -1.230 ILS je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5.77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 133.7 Millionen ILS umgesetzt, gegenüber 126.4 Millionen ILS im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch