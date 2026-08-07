BrightView verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

BrightView hat am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.03 USD gegenüber 0.150 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BrightView in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1.31 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 717.6 Millionen USD im Vergleich zu 708.3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch