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12.11.2026 06:37:00
BrightView: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
BrightView hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.01 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei BrightView ein EPS von 0.120 USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3.63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 677.3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 702.8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0.370 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 0.130 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Jahresumsatz wurde auf 2.71 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 2.67 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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