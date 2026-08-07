Brighthouse Financial zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Brighthouse Financial äusserte sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 16.53 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1.02 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.49 Milliarden USD – ein Plus von 71.41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Brighthouse Financial 871.0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch