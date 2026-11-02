BrightGene Bio-Medical Technology A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

BrightGene Bio-Medical Technology A äusserte sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.09 CNY. Im Vorjahresviertel hatte BrightGene Bio-Medical Technology A 0.080 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6.33 Prozent auf 315.5 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel hatte BrightGene Bio-Medical Technology A 336.8 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch