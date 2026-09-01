BrightGene Bio-Medical Technology A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

BrightGene Bio-Medical Technology A präsentierte am 30.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.12 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.010 CNY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 353.2 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BrightGene Bio-Medical Technology A 288.5 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch