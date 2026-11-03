Bright Oceans Inter-Telecom A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Bright Oceans Inter-Telecom A äusserte sich am 31.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.04 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.070 CNY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 371.3 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 127.2 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch