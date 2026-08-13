Bright Kindle Resources Investments zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Bright Kindle Resources Investments hat am 11.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 0.06 PHP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bright Kindle Resources Investments noch ein Gewinn pro Aktie von 0.010 PHP in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bright Kindle Resources Investments in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 99.04 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 0.0 Millionen PHP im Vergleich zu 1.0 Millionen PHP im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch