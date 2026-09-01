Bright Dairy Food: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Bright Dairy Food äusserte sich am 30.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.13 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.060 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 5.66 Milliarden CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7.24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.10 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch