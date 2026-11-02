Bright Brothers: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Bright Brothers hat am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 2.08 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3.54 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Bright Brothers im vergangenen Quartal 1.17 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18.06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bright Brothers 989.7 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch