Bright Brothers präsentierte Quartalsergebnisse

Bright Brothers hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5.25 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 5.58 INR je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat Bright Brothers 1.23 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21.77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.01 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch