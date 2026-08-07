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07.08.2026 06:37:00
Brigade Hotel Ventures veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Brigade Hotel Ventures präsentierte am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.42 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Brigade Hotel Ventures ein EPS von 0.220 INR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.27 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2.32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.24 Milliarden INR in den Büchern standen.
Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0.400 INR prognostiziert, während der Umsatz bei 1.29 Milliarden INR erwartet worden war.
Redaktion finanzen.ch
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